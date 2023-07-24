فتح باب التقدم للالتحاق بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.. اعرف التفاصيل

أعلن القطاع الديني بوزارة الأوقاف مد فتح باب التقدم لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة من الجنسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، للعام الدراسي 2023/ 2024، وذلك حتى 9 أغسطس المقبل، وذلك في إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وحرصًا على إعداد محفظٍ واعٍ ومؤهل ومُعتمد لتحفيظ القرآن الكريم.

مدة الدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

وأوضحت وزارة الأوقاف أن مدة الدراسة بهذه المراكز سنتان، وأن السنة الأولى تمهيدية في حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد ودراسة قضايا التجديد، والسنة الثانية تكميلية في مراجعة القرآن الكريم وأحكام التجويد، ودراسة التفسير، والمواد الشرعية والعربية وقضايا التجديد.

شروط الالتحاق بمراكز تحفيظ القرآن الكريم

وأكدت الوزارة، ضرورة تحقيق نسبة حضور 70% من المحاضرات الفعلية، وأن يجتاز المتقدم اختبار القبول الذي سيتم بالمديريات الإقليمية في حفظ نصف القرآن الكريم على الأقل.

وأعلنت الوزارة، في بيانها، أن المصروفات الدراسية المقررة سنويًّا قدرها 400 جنيه فقط، ويمكن دفعها على دفعتين، الأولى 200 جنيه قبل بدء الدراسة، والثانية 200 جنيه قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أن الراغبين في الالتحاق عليهم تسجيل بياناتهم على الرابط هنا في موعد أقصاه 9 أغسطس المقبل.

تفاصيل الالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية

كما قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف فتح باب التقدم لحملة المؤهلات المتوسطة من الجنسين، للالتحاق بـ 35 مركزا للثقافة الإسلامية، وذلك بالسنة التمهيدية للعام الدراسي 2023/ 2024، وفي حال اجتيازها بنجاح بما لا يقل عن 60% يلتحق المتقدم بالفرقة الأولى، فإن لم يوفق في الحصول على هذه النسبة يكون قد حصّل شيئًا جيدًا من الثقافة الإسلامية يضيئ له طريق الفهم الصحيح.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مراكز الثقافة الإسلامية

وذكرت الوزارة، أن تقديم الأوراق المطلوبة يكون بمقر المركز الذي يرغب المتقدم الدراسة به، وذلك حتى الأربعاء 9 أغسطس المقبل، من الخامسة مساءً حتى الثامنة مساءً يوميًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وبحسب الوزارة، فإن المصروفات الدراسية لهذه السنة هي 400 جنيه فقط، ويمكن أن تدفع على دفعتين، الأولى 200 جنيه قبل بدء الدراسة، والثانية 200 جنيه قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.