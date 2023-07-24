النيابة تطلب التحري عن سيدة ومسجل خطر متهمين بالنصب على المواطنين في الأزبكية

طلبت نيابة الأزبكية، التحريات الكاملة عن سيدة ومسجل خطر؛ لاتهامهما بإدارة كيان غير مرخص واتخاذه وكرًا لممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة الأزبكية، للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات.

كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يتم تجديد حبسهما في الموعد القانوني المحدد.

النصب والاحتيال على المواطنين

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية تمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات معتمدة بصفة مستشار في مجالات مختلفة؛ لتمكنه من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى داخل وخارج البلاد «على خلاف الحقيقة»، والترويج لنشاطها من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي نظير تقاضيها مبالغ مالية.

تورط مدير مطبعة في القضية

وأوضحت التحريات، أن المتهمة ضبط بحوزتها عدد من الشهادات والكارنيهات مُعدة للاستخدام منسوب صدورها للعديد من الجهات و«2 أكلاشيه – جهاز لاب توب – هاتف محمول»، وتعمل بالاتفاق مع مدير مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة له معلومات جنائية، بطباعة وإعداد الكارنيهات والشهادات وتم ضبطه.