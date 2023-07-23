حبس متهم بالاتجار في المخدرات بالغربية

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالاتجار في مخدر الهيروين بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

كيلو ونصف من الهيروين

وتمكن رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص في منطقة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الهيروين، وكذلك سلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول، واقتاد رجال الشرطة المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.