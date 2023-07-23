تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها في مراهنات رياضية

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في سوهاج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق أمرت، خلال جلسة التحقيق السابقة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الاستلاء على أموال المواطنين

وتوصلت تحريات رجال الشرطة فى سوهاج إلى قيام شخص بالاستيلاء على أموال المواطنيين بزعم توظيفها، وعقب تقنيين الإجراءات، قام رجال الشرطة بالقبض على المتهم واقتياده لقسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من خلال التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة قيام المتهم بارتكاب فعل إجرامي، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتوظيفها لهم في مجال المراهنات الرياضية، عبر تطبيقات تدار من الخارج، وقيامه بنشر وترويج فيديوهات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تشرح كيفية استثمار الأشخاص لأموالهم ويتم تحصيل قيمتها النقدية عبر محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة بالمخالفة للقانون.

وعقب ضبطه عثر بحوزته على مبلغ مالي من نشاطه الإجرامي وكذلك على هاتفي محمول، و4 شرائح هواتف محمولة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم في ممارسة نشاطه الإجرامي، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانونى يوضح العقوبة

وأوضح حسن شومان المحامي لـ«الوطن»، أن المادة 366 من قانون العقوبات نصت على أن عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين الحبس شهر حتي 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتي سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.