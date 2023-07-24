بشرى سارة.. الحكومة تستهدف تعيين 50 ألف خريج حتى نهاية 2023

كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن أنّ الحكومة تستهدف تعيين 50 ألف خريج حتى نهاية العام الجاري، ضمن خطة الحكومة لتوفير وظائف حكومية للخريجين لسد العجز في بعض الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية بالجهاز الإداري للدولة.

سد العجز في 50 ألف وظيفة في دواوين الحكومة

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّه جرى تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحصر الأماكن والدرجات الوظيفية والمالية الشاغرة، والجهات التي بها عجز خاصة في قطاعي التعليم والصحة، لما يحملانه من أهمية كبيرة، وارتباطهما بالنواحي الخدمية للمواطنين أكثر من غيرهما، لذلك فإنّ التركيز في التوظيف والتعيينات الحكومية 2023 سينصب عليهما، إضافة إلى العديد من الجهات الأخرى ذات الطابع الخدمي التي تتعلق مهام العمل بها بتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضافت المصادر، أنّ الهدف من التعيينات سد العجز في 50 ألف درجة وظيفية، ستكون شاغرة في العديد من الهيئات والدواوين الحكومية مع نهاية العام الجاري، بسبب خروج عدد كبير من العاملين بها لسن التقاعد على المعاش.

تعيين 30 ألف معلم بالمدارس في القاهرة والمحافظات

ولفتت المصادر إلى أنّ حركة التعيينات ستشمل استكمال خطة الدولة لتزويد المدارس بعدد جديد من المعلمين المؤهلين والمتدربين على طبيعة المرحلة، في ظل الحرص على استمرار منظومة تطوير التعليم. لذلك فإنّ حركة التعيينات الحكومية الجديدة ستشهد توقيع عقود أكثر من 30 ألف معلم متدرب ومؤهل على منظومة التطوير التي يشهدها قطاع التعليم منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام البلاد، فضلا عن الدفع بعدد كبير في القطاع الصحي والطبي والرعاية والخدمات الطبية من أطباء وهيئة تمريض.

وأشارت إلى أنّ من بين الجهات التي سيتم سد العجز فيها بالتوظيف خلال حركة التعيينات الجديدة، وزارات الأوقاف والاتصالات، حيث ستحتاج الوزارة في قطاعاتها المختلفة إلى سد العجز في بعض التخصصات التي تتناسب مع منظومة التحول الرقمي، من خلال خريجين جدد حاصلين على دراسات حديثة وكورسات تتناسب مع الوظائف التي سيتم طرحها.

ويُتوقع أن تشمل الوظائف الجديدة جهات في وحدات تنفيذية بالإدارة المحلية، ومنها الشبكات الهندسية بالأحياء والمدن والمراكز، ووظائف في وزارة النقل والمواصلات، ومنها هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك تعيينات بوزارة العدل في الشهر العقاري.