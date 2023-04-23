تفاصيل الوظائف الجديدة لـ«القوى العاملة».. مرتبات تبدأ من 2700 جنيه

كشفت وزارة القوى العاملة عن وجود 1415 وظيفة خالية، بعد تلقيها طلبات توظيف من قبل 55 شركة خاصة، في مختلف التخصصات، وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل وظائف القوى العاملة.

تخصصات وظائف القوى العاملة

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن التخصصات المطلوبة للتوظيف هي: «مشرفين مبيعات، ومدخلين بيانات، محاسبين، أخصائيين تمويل، وأخصائيين اجتماعيين، ومراقبين كاميرات، ومهندسين تصميمات، وأفراد أمن وتدخل سريع، وسائقين، وفنيين كسترة، وعمال إنتاج وخدمات، وعمال غزل ونسيخ، ومهن تفصيل وخياطة، وعمال نظافة، وفنيين».

الراتب الشهري لوظائف القوى العاملة

وأكدت وزارة القوى العاملة، أن الرواتب الخاصة بالوظائف سالفة الذكر، تبدأ من 2700 جنيه في الشهر الواحد، بالإضافة إلى وجود تأمين اجتماعي وتأمين طبي.

موعد التقديم على وظائف القوى العاملة

وأشارت وزارة القوى العاملة، أن الوظائف التي تتوفر من خلال طلبات شركات القطاع الخاص، عن طريق الوزارة، يكون التقديم عليها خلال شهر أبريل الجاري، ومايو القادم من عام 2023.

المحافظات التي تتوفر بها وظائف القوى العاملة

ووفقًا لنشرة التوظيف الدورية التي تُصدر من قبل وزارة القوى العاملة، فالوظائف التي سبق ذكرها، متوفرة في المحافظات الآتية، «الأقصر، البحر الأحمر، الشرقية، أسيوط، الغربية، القاهرة، بورسعيد، القليوبية».

وظائف القوى العاملة لذوي الهمم

وجاءت نشرة التوظيف الصادرة من وزارة القوى العاملة، تشمل وظائف لذوي الهمم نسبة الـ 5% برواتب مجزية، وذلك بهدف دمج أصحاب الإعاقة في سوق العمل، للتخصصات التالية: «مشرفين، موظفين استقبال، أخصائيين تمويل، سائقين، إداريين، عمال، دليفري».