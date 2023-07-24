تراجع سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بقيمة 1800 جنيه

قال حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، إن سعر طن الأرز الشعير اليوم، هبط بقيمة 1800 جنيه دفعة واحدة، لـ«عريض الحبة»، وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق المنتشرة في محافظات مصر، لافتاً أن محصول الأرز من موسم الحصاد العام الماضي متوفر بكميات جيدة.

سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين

وأضاف «عبدالغفار»، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الأرز الشعير اليوم، شهد تراجعًا للمرة السادسة خلال شهر يوليو الجاري، وهو أمر ممتاز، وجاءت أسعاره كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة ب 13ألف جنيه، بواقع تراجع 1800 جنيه لكل طن، حيث سجل آخر سعر الطن 14 ألفا و800 جنيه.

- كما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ12ألفاً و600 جنيهاً، بتراجع بلغ 1000 جنيه، حيث سجل أخر سعر الطن 13 ألفا و600 جنيه.

سعر الأرز الشعير اليوم

وأضاف« حاتم»، أن سعر الأرز الشعير اليوم، تراجع بشكل كبير مع قدوم موسم حصاد عام 2023 الحالي خلال أيام قليلة، حيث يبدأ موسم الحصاد في محافظتي كفر الشيخ، والدقهلية، وهما الأكثر من إنتاجية من الأرز الشعير علي مستوي جميع محافظات الجمهورية بواقع 82% من حيث الإنتاجية من المحصول.