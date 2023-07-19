خدمات حكومية يمكن الحصول عليها خلال الأجازات الرسمية..كله «أون لاين»

وفرت بوابة الحكومة الإلكترونية العديد من الخدمات عبر موقعها الرسمي، لتلبية احتياجات المواطنين «أون لاين» خلال إجازات عيد رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو، والتي تبدأ غدا الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل.

ويرصد التقرير التالي، كل ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية التي تستطيع الاستعلام عنها والحصول عليها، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر مقدم الخدمة.

خدمات وزارة الداخلية

عدد كبير من الخدمات الإلكترونية يقدمها موقع وزارة الداخلية لجميع المواطنين، في إطار التسهيل، وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمة، مثل «رخصة القيادة، ومخالفات المرور، وبطاقة الرقم القومي، وتصريح سفر، والقيد العائلي، واستخراج بدل فاقد للبطاقة، وشهادة وفاة»، وغيرها من الخدمات التي يمكن إنجازها من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، من خلال هذا الرابط

- اختيار خدمات المواطنين.

- تحديد نوع الخدمة التي تريدها.

- كتابة البيانات المطلوبة بدقة.

- التسجيل.

- إدخال بيانات مقدم الطلب، والعنوان الذي سيجري تسليم المستخرج فيه.

- اضغط على إرسال.

- من المقرر أن يتم تسليم الطلب، خلال 72 ساعة، من تاريخ الإرسال.

مصلحة الشهر العقاري

تقدم مديريات الشهر العقاري والتوثيق عدد كبير من الخدمات السريعة عبر الإنترنت، ويمكن إنجازها من المنزل خلال أيام الإجازات، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشهر العقاري أو من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، وتتضمن كلا من (استخراج أي صورة رسمية من أي عقد، الحصول على حجز مكان للخدمة، معرفة موقف إشهار عقد، استخراج شهادة عقارية، الحصول على توثيق عقود الطلاق أو الزواج، استخراج وثيقة زواج وغيرها من الخدمات، والتي يمكن تنفيذها عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية من خلال هذا الرابط

- اختيار دليل الخدمات.

- الضغط على خدمة التوثيق بالشهر العقاري.

- تحديد نوع الخدمة التي تريد الاستعلام عنها.

- إدخال كافة البيانات المطلوبة.

- التسجيل.

موقع المصرية للاتصالات لدفع الفواتير

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات من خلال موقعها الرسمي العديد من الخدمات الإلكترونية السريعة، والتي تشمل الاستعلام عن الفواتير، سداد قيمة فاتورة التليفون، الاستعلام وتجديد باقات الإنترنت، وغيرها من الخدمات، وتتم عبر الخطوات التالية:

- الدخول من خلال هذا الرابط .

- اختيار الخدمة التي تريدها.