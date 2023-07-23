عبد الحكيم عبد الناصر: ثورة 23 يوليو أعادت الخير للمصريين

أكد المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن ثورة 23 يوليو 1952 كانت تجسيدا للإرادة الوطنية والحلم المصري، فلأول مرة يحكم المصريون أنفسهم بأنفسهم، مضيفًا أن ثورة 23 يوليو مسيرة شعب حتى الآن.

عبد الحكيم: الجمهورية الأولى بدأت في ثورة 23 يوليو

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع على «سي بي سي»: «أحيي الرئيس السيسي على اختيار الجمهورية الجديدة، إذ إن الجمهورية الأولى بدأت في ثورة 23 يوليو، ثم الجمهورية الثانية في أعقاب الانفتاح الاقتصادي»، معقبًا: «التقيت الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 2014، وكان مدركا جيدًا للأوضاع في مصر، وبالفعل أعاد بناء الجمهورية الجديدة».

عبد الناصر: قناة السويس كان دخلها 35 مليون جنيه

وقال عبد الحكيم جمال عبد الناصر، إن أكثر من 95% من الشعب المصري قبل ثورة 23 يوليو، لم يكونوا يحصلون على الحقوق الإنسانية، سواء في التعليم أو الصحة، وكانت أعلى نسبة وفيات في مصر، كما أن قناة السويس كان دخلها 35 مليون جنيه، وكانت مصر تأخذ مليون جنيه فقط من هذا الدخل، إذ كان الاحتلال يأخذ كل خيرها حتى جاءت الثورة وأنقذت مصر.

عبد الحكيم: ثورة 23 يوليو حية حتى اليوم

وواصل: «ثورة 23 حية حتى اليوم، فهي مسيرة وحلم شعب، حتى وإن كانت قد تعثرت في بعض الأحيان، وبالتالي هي مستمرة وموجودة، وتمثل إرادة شعب»، مضيفًا أن الجمهورية الجديدة امتداد لجمهورية 23 يوليو.