ماذا قدمت الحكومة لصناعة الأجهزة الكهربائية؟.. «معلومات الوزراء» يوضح

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن جهود تعميق التصنيع المحلي للهاتف المحمول، موضحا أنّ مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعميق التصنيع المحلي للأجهزة الكهربائية المعمرة، مثل «الغسالات، والبوتاجازات، والثلاجات وغيرها»، لتصنيعها داخل مصر بمكون محلي لا يقل عن 40%، بواسطة أكبر الشركات الألمانية والصينية والتركية، وذلك اعتمادًا على نظام «الرخصة الذهبية» الذي أطلقته الحكومة المصرية، لمنح المستثمرين موافقة إدارية موحدة على جميع التصاريح اللازمة للحصول على الأرض وبناء المصنع وتشغيله، بما يقضي تمامًا على العقبات البيروقراطية، ويدفع باتجاه زيادة الاستثمارات والتصنيع المحلي.

صناعة الأجهزة الكهربائية بمصر

وأوضح مركز المعلومات، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ مصر تجذب كبار مصنعي السلع المعمرة بموافقة إدارية واحدة، لافتا إلى أنّ شركة «بيكو» التركية حصلت على رخصة ذهبية لإنتاج الأجهزة الكهربائية بنهاية 2023، باستثمارات 107 ملايين دولار، وتوفير 1300 فرصة عمل، كما حصلت شركة «بوش» الألمانية على رخصة ذهبية لإنتاج البوتاجازات بنهاية 2024، باستثمارات جديدة بلغت 53.5 مليون دولار، و500 فرصة عمل».

وتابع المركز، أنّ شركة «هاير» الصينية حصلت على رخصة ذهبية لإنتاج التكييفات والغسالات والشاشات والثلاجات، بمكون محلي نسبته 60%، باستثمارات جديدة قدرها 130 مليون دولار، و2000 فرصة عمل، كما بدأت شركة «ميديا الصينية» إنتاج غسالات الأطباق والملابس في مصنعيها بمحور قناة السويس ومدينة 6 أكتوبر، باستثمارات 25 مليون دولار، كما وفرت 270 فرصة عمل.