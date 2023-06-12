أسعار التكييفات في مصر 2023 حسب النوع والسرعة والإمكانيات

أسعار التكييفات في مصر 2023 تستحوذ على اهتمام الكثيرين لا سيما مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في فصل الصيف، فمن بين الأنواع المعروضة والأسعار المتاحة يختار المواطنون النوع الأنسب لهم من حيث جودته والفئة السعرية المناسبة لهم.

أسعار التكييفات في مصر 2023

في إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أسعار التكييفات في مصر 2023 وفقا لما هو معروض بأسواق الأجهزة الكهربائية.

أسعار التكييفات في مصر 2023 الباردة فقط

- تكييف سبليت ميجافاي يونيون أير، بارد، 1.5 حصان، بسعر 12,670 جنيها.

- تكييف سبليت يونيون أير، 1.5 حصان، بارد فقط، بسعر 11,998 جنيها.

- تكييف سبليت ديجيتال بلازما فري أير، 1.5 حصان، بسعر 11,999 جنيها.

- تكييف سبليت ديجيتال فري أير، 1.5 حصان، بارد فقط، بسعر 11,999 جنيها.

- تكييف سبليت ديجيتال فريش، 1.5 حصان، بارد فقط بسعر 12,999 جنيها.

- تكييف سبليت فريش، 1.5 حصان بارد فقط، بسعر 12,499 جنيها

- تكييف سبليت سوبر كوول هاير، 1.5 حصان، بارد فقط بسعر 11,998 جنيها.

- تكييف سبليت ميجافاي يونيون أير، 1.5 حصان بارد فقط بسعر 11,890 جنيها.

- تكييف سبليت بيكو، موتور أنفرتر 2.25 حصان، بارد فقط بسعر 27,839 جنيها.

- تكييف سبليت تورنيدو، 2.25 حصان بارد فقط بسعر22,298 جنيها.

أسعار التكييفات في مصر 2023 بارد وساخن

- تكييف سبليت شارب، 4 حصان، بارد وساخن ديجيتال، بسعر 42,610 جنيها.

- تكييف سبليت انفرتر أرتيفاي يونيون إير، 2.25 حصان، بارد - ساخن، بسعر 22,890 جنيها.

- تكييف سمارت أنفرتر بيكو، 3 حصان بارد - ساخن 37,039 جنيها.

- تكييف سمارت أنفرتر بيكو، 2.25 حصان، بارد وساخن بسعر 32,739 جنيها.

- تكييف سبليت تربل كلين جنرال 2.25 حصان، بارد - ساخن بسعر 21,250 جنيها.