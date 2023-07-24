إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وجرار زراعي على طريق وادي الريان بالفيوم

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث تصادم مروع فجر اليوم الاثنين، وقع بين سيارة وجرار زراعي على طريق شلالات وادي الريان المتفرع من طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، اختلال عجلة القيادة في يد سائق الجرار، وفقدانه السيطرة عليها، فاصطدم بسيارة الشرطة، وأصيب مستقلي السيارة والجرار.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين في الحادث، لحين وصول قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة وجرار زراعي على طريق وادي الريان قرب طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 6 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث قرب شلالات وادي الريان، على الفور، وتبينّ إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.