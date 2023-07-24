«الشعب الجمهوري بسوهاج» يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بسوهاج برئاسة المهندس محمد عويضة، احتفالية لعدد من شباب المحافظة بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو 1952، وذلك في إطار تعليمات الأمانة المركزية للحزب.

عزف السلام الجمهوري وتلاوة القرآن

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم من أحد الشباب المشاركين بالحفل، ثم عزف السلام الجمهوري وإنشاد أبيات من الشعر الوطني عن حب الوطن والتضحية في سبيله، ثم عرض جزء من فيلم تسجيلي عن حركة الضباط الأحرار.

جاء ذلك بحضور أكرم فتحي العمدة، أمين التنظيم بالمحافظة والدكتور مصطفى علم الدين أمين الإعلام وأسامة أبوكريشة رئيس لجنة الطاقة والدكتور محمد حسن أمين الشباب ومحمود زيدان أمين العمال.

في بداية الحفل وجه الجميع التحية للضباط الأحرار الذين وضعوا أرواحهم على كفوفهم فداء لوطنهم والشعب المصري الأصيل فعادت للشعب المصري دولته وعزته وكرامته.

مسابقة على هامش الاحتفالية

وعلى هامش الاحتفالية أقيمت مسابقة حول ثورة 23 يوليو وانتهت بتوزيع جوائز مالية رمزية على الفائزين كما استمع الشباب لعدد من القصص التاريخية حول بطولات ضباط الجيش خلال فلم تسجيلي عن أوضاع مصر في هذه الحقبة الزمنية.

يأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية التي يتبناها الحزب في مشاركة الشارع المصري في كافة افراحهم واحزانهم بناء على تعليمات الأمانة المركزية للحزب في كافة المحافظات.