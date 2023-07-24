إصابة طفل بحالة تسمم في سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام، طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، يقيم بناحية نجع عزوز، دائرة جزيرة شندويل، مصابا بـ«حالة إعياء وقيئ»، ادعاء تناول مادة سامة.

إصابة طفل بحالة تسمم

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بتسمم طفل.

وبالفحص، تبين وصول الطفل «سليم ه م ا» 3 سنوات، لمستشفى سوهاج العام ويقيم بناحية نجع عزوز، دائرة جزيرة شندويل، مصاباً «حالة إعياء وقيئ»، ادعاء تناول مادة سامة.

تناول أطعمة بالمنزل

بالانتقال والفحص، أفاد والده «هاني م ا م»، 42 عاما، بائع متجول، ووالدته «إيمان م ع»، 31 سنة، ربة منزل، يقيمان بذات الناحية، قررا حدوث إصابة نجلهما المذكور نتيجة تناوله أطعمه بالمنزل، عقب قيام والدته برش أركان المنزل بمادة سامة، ونفيا الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.