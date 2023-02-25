حزب الشعب الجمهوري يعقد اجتماعا تنظيميا في سوهاج

عقد حزب الشعب الجمهوري اجتماعا تنظيميا بأمانة الحزب بمحافظة سوهاج، وترأسه أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية بالحزب، وحضره المهندس محمد عويضة أمين الحزب بالمحافظة، وكل من شعبان طه ونشأت فؤاد عباس وياسر الهواري ونانسي نعيم أعضاء مجلس النواب عن الحزب، إضافة إلى أكرم العمدة أمين التنظيم بالمحافظة، وصلاح ضيف الله أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة، وأمناء المراكز وأمناء التنظيم بالمراكز وشباب الأمانة المركزية.

اجتماع حزب الشعب الجمهوري بسوهاج

وتناول الاجتماع خطة عمل أمانة المحافظة خلال الفترة المقبلة، ووجه الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، بضرورة العمل على تشكيل الوحدات الحزبية والقاعدية للحزب في المحافظة، وتدشين مبادرات وتنظيم فعاليات تستهدف تقديم خدمة حقيقية للمواطن المصري.

واستعرض الاجتماع المبادرات المزمع تدشينها خلال الفترة المقبلة بشكل عام، وخلال شهر رمضان بشكل خاص.

رفع الوعي

ووجه أحمد الألفي بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة عبر أمانات الشباب والتدريب والتثقيف والإعلام، على ضرورة رفع الوعي لدى أهل وشباب محافظة سوهاج.

يأتي ذلك في إطار استكمال حزب الشعب الجمهوري لتشكيلاته بالمحافظات، وعقد اجتماعات تنظيمية لوضع خطوط عريضة تستهدف تعزيز مكانة الحزب بالشارع المصري.