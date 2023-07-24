مطار مرسى علم يستقبل 12 رحلة طيران تقل آلاف السائحين

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، 12 رحلة طيران قادمة من مطارات إيطاليا وألمانيا والتشيك، تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأوروبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مطار مرسى الدولي يستقبل اليوم 12 رحلة طيران، وذلك ضمن 130 رحلة أخرى من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.

وأضاف المصدر، أن مطار مرسى علم استقبل 55 رحلة طيران على مدار اليومين السابقين، حيث استقبل أمس، 22 رحلة طيران دولية أقلت 4500 سائح من إيطاليا والتشيك وبولندا، وسويسرا، وألمانيا، وبلجيكا.

واستقبل السبت الماضي، 33 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

انتعاش السياحة في مرسى علم

ومن جهته، أشار كريستوفر لامبرخت، القنصل البلجيكي في البحر الأحمر، إلى انتعاش حركة السياحة في فنادق مرسى علم تزامنًا مع ارتفاع معدلات حركة رحلات الطيران، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ مرسى علم هي وجهة سياحية عالمية لعدد كبير من سياح العالم، وعلى رأسهم بلجيكا.

مشيرًا إلى دعم الحكومة المصرية في بذل المجهودات لدعم القطاع السياحي الذي يشهد انتعاشة منذ مطلع العام الجاري.