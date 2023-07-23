ساندويتش برجر على شكل برج إيفل يجذب سياح 12 دولة في مرسى علم

شهدت شواطئ مرسى علم تنظيم كرنفال ساندويتش برجر على شكل برج إيفل، حيث تم تجهيز ساندويتش برجر يقترب طوله من 3 أمتار بهدف تنشيط السياحة وإدخال البهجة والسرور على السائحين، وهو ما وجد قبول وإعجاب السياح.

مهرجان البرجر في مرسى علم

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق مرسى علم نظمت كرنفال البرجر على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من 12 جنسية، حيث تم تجهيز «برجر إيفل» وهو أطول ساندويتش تم تجهيزه على شكل برج إيفل، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك بغرض ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وإدخال البهجة والسرور، وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم.

وكشف كمال أبو سريع، الشيف العمومي والمشرف على مهرجان البرجر، أن 11 شيفا اشتركوا في إعداد أطول ساندويتش، والذي تخطى طوله 2.5 متر.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم استخدام كميات من اللحوم والبصل والطماطم والجبنة الشيدر والمايونيز والكاتشب والمصطردة والخضروات، ولاقى قبول السائحين من نزلاء الفنادق من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

ومن جانبه أشار وامي فايز، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق مرسى علم تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وعمل مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتقترب من حاجز 90%، تزامنا مع بدء موسم الصيف وارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم، والتي تتجاوز 130 رحلة أسبوعيا، قادمة من مطارات أوروبا.