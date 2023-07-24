«الأرصاد» تعلن استمرار الموجة الحارة الرطبة على مدار الأسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الموجة الحارة مستمرة على مدار هذا الأسبوع وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية، إذ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 38 درجة مئوية.

ارتفاع نسب الرطوبة تتجاوز أحيانا 95%

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي ومعه الكتل الهوائية القادمة من على البحر المتوسط، وهذه الكتل تكون شديدة الحرارة محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة والتي تتجاوز أحيانا 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مقابل 75% إلى 90% بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، وبالتالي فإن درجة الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى ستكون 42 درجة مئوية نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.