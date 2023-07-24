حسن أبو الروس بعد نجاح أغنيته «هيفاء وهبي»: اخترت كلامها بقلبي

حقق الفنان حسن أبو الروس نجاحاً كبيراً بأغنيته الجديدة «هيفاء وهبي»، ووصلت عدد المشاهدات على موقع «يوتيوب» لما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

وقال حسن أبو الروس لـ«الوطن»، إنه سعيد بنجاح الأغنية، خاصة أنه عمل عليها لفترة طويلة.

وعن فكرة الاستعانة بأسماء المشاهير ضمن الأغنية قال أبو الروس: «كلمات الأغنية كتبتها من قلبي لأني بحبهم كلهم».

تفاصيل أغنية «هيفاء وهبي» لـ حسن أبو الروس

و«هيفاء وهبي» أول أغنية من ألبوم حسن أبو الروس «العيون بصالي»، ومن المقرر طرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وحققت الأغنية تفاعلاً كبيراً بين الجمهور .

أخر أعمال الفنان حسن أبو الروس

ويُعرض للفنان حسن أبو الروس خلال هذه الفترة الجزء الثاني من مسلسل «ريفو»، والذي يشارك فيه بجانب عدد من الفنانين، منهم أمير عيد، وصدقي صخر، وركين سعد، وعدد آخر من الفنانين.