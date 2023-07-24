الأرصاد توضح موعد انكسار الرطوبة والموجة الحارة: يوليو وأغسطس ذروة فصل الصيف

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس مازال يشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة حتى نهاية الشهر الجاري، وتستمر في الارتفاع على مدار شهر أغسطس، لأن شهري يوليو وأغسطس يكونان ذروة فصل الصيف نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

انخفاض درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل

وأضافت عضو هيئة الأرصاد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أنَّه من المتوقع أن تنخفض قيم الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل ويحدث انكسار لهذه الموجة الحارة، ولكن سيستمر ارتفاع نسب الرطوبة، ومع بدايات شهر سبتمبر يبدأ منخفض الهند الموسمي في التراجع وتؤثر علينا كتل هوائية مختلفة، فنشعر بنسب رطوبة أقل وتكون درجات الحرارة معدلاتها أقل.

أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا الأسبوع الجاري

وتابعت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ الأجواء في هذا الأسبوع ستكون شديدة الحرارة رطبة نهارًا في معظم المحافظات، والعظمى في فترة النهار بالصعيد مثل الأقصر والنهار ستكون 45 درجة مئوية والمحسوسة 46 درجة مئوية، وسيكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة ودرجات الحرارة ليلا، وتكون الأجواء مائلة للحرارة رطبة في معظم الأنحاء.