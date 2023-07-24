تداول 3.5 مليون طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر في النصف الأول من 2023

أعلن المركز الإعلامي لمواني البحر الأحمر، تحقيق تداول مقداره 3 ملايين و500 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، إذ سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة، التي سجلت 1.2 مليون طن، كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة لـ2022، فيما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع.

تداول 3.6 مليون طن بضائع

وشهد ميناء سفاجا، تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 1.1 مليون ألف طن وصادر 1.4 مليون طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 ألف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 62 ألف طن وصادر 288 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 ألف طن بضائع بكمية وارد 36 ألف طن وصادر 25 ألفًا، وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 ألف طن بروبلين وأمونيا، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 ألف طن فوسفات.

حركة تداول شاحنات البضائع

ووجه اللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، بتقديم التسهيلات كافة، لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرًا الى أّن زيادة الصادرات عن الواردات بمواني الهيئة، يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير المواني المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالمواني الرئيسية، وكذا أعمال التطوير التي تمت بمواني الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وتقديم الهيئة لكل التسهيلات للشركات لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.