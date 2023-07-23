تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ نحو 13 سفينة، وجرى تم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و410 شاحنات و74 سيارة.

كما شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، و268 شاحنة و31 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، و142 شاحنة و43 سيارة.

تداول 1500 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NEW Liberty، بينما تغادر السفينتان القاهرة وأمل، فيما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و128 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1122 راكبا.