تقارير دولية: توقعات بارتفاع أعداد السائحين في مصر لـ15 مليونا بنهاية 2023

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تقارير دولية.. توقعات بارتفاع أعداد السائحين في مصر لـ 15 مليونًا بنهاية 2023».

موقع ترافيل أوف باث العالمي، الذي يعتبر واحدا من أكبر مواقع أخبار السفر في أمريكا الشمالية، ويصل عدد زائريه إلى 3 ملايين زائر شهريا، كشف في أحدث تقاريره على أنه من المتوقع أن يكون عام 2023 عاما كبيرا لمصر في قطاع السياحة، إذ استقبلت مصر بالفعل أكثر من 7 ملايين سائح ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 15 مليونا بحلول نهاية 2023.

هذا الرقم يعد زيادة كبيرة عن 11.7 ملايين زائر في عام 2022

وذكر التقرير، أن هذا الرقم يعد زيادة كبيرة عن 11.7 ملايين زائر في عام 2022، وتشتهر مصر بالمدن النابضة بالحياة والمعالم السياحية الاستثنائية والمناظر الطبيعية الخلابة، وهذه ليست الأشياء الوحيدة التي تجذب السياح، ولكن هناك أسباباً كثيرة أبرزها الأسعار المعقولة التي طالما كانت مصر دولة جاذبة للمسافرين من ذوي الميزانية المحدودة في هذا الإطار، كما يمكن للمسافرين الاستفادة من الأسعار المنخفضة والتي تعتبر أرخص بكثير مقارنة بالعديد من الدول الغربية الشهيرة.