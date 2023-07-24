«تنشيط السياحة»: مصر على الطريق الصحيح للوصول لـ15 مليون سائح لأول مرة

أكد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن مصر تشهد موسم سياحي تاريخي، معقبًا على توقعات موقع «traveloffpath» بوصول عدد السياح إلى 15 مليونا هذا العام.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع على «سي بي سي»، مصر تستحق الوصول لهذا العدد وأكثر من ذلك بكثير.

مصر تتمتع بالأمن والأمان الصحي

وأضاف أن كل مواقع السفر العالمية، تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، للوصول لأول مرة لـ15 مليون سائح، مشددًا على أن مصر تتمتع بالأمن والأمان الصحي، بجانب المنشآت السياحية والبنية الأساسية الجيدة.

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيس في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.