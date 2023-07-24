مكتبة مصر العامة بمطروح تنظم دورات تدريبية للشباب في اللغات

نظمت مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح دورات تدريبية للشباب في اللغات والحاسب الآلي لتأهيلهم لسوق العمل، ورفع المستوى الفني لهم، لإكسابهم الخبرات اللازمة في تكنولوجيا الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وتعليمهم اللغات المختلفة اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، ما يساهم في رفع المستوى العلمي والتقني لهم، بالنسبة لطلاب الجامعات، ويفتح فرص عمل جديدة أمام الخريجين.

دورات تدريبية في مكتبة مصر العامة لشباب مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن مكتبة مصر منارة ثقافية لأبناء مطروح من السباب والفتيات ويجري تنظيم دورات تدريبية متنوعة على مدار العام للشباب، لدعمهم وتأهيلهم حسب سوق العمل، لفتح المزيد من فرص العمل أمامهم، وثقل مهاراتهم في أحدث تقنيات الحاسب الآلي واللغات الأجنبية.

متخصصون في الدورات التدريبية

وأكد أسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمرسي مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المكتبة لديها متخصصين في اللغات وفي الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، ما يسهم في إكساب المشاركين في الدورات لمهارات في هذة التخصصات، لتنميتها ورفع مستواهم، ويتم تسليمهم شهادات معتمدة من المكتبة في نهاية كل دورة.