خبير سياحي: المنصات العالمية تقدم تقارير إيجابية عن مصر (فيديو)

علّق الخبير السياحي محمد فاروق على إعلان موقع «ترافيل أوف باث» العالمي، والذي ذكر أن مصر من المقاصد السياحية الآمنة في عام 2023، قائلا، «المنصات والمجلات العالمية تتحدث عن مصر منذ سنة وتقدم تقارير إيجابية، وهذا التقرير يضاف إلى باقي التقرير الدورية».

التقارير تسهم في الترويج للمنتج السياحي المصري

وأضاف الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أن هذه التقارير تساعد على الترويج للمنتج السياحي المصري، وكل ذلك يحدث نتيجة للموقف الحقيقي على الأرض، حيث شهدت مصر عددا من التطورات اللوجستية والبنية التحتية، إضافة إلى عنصر الأمان.

أسعار المنتج السياحي المصري مناسبة جدا

وتابع الخبير السياحي، «كل ذلك، أدى على نحو مباشر إلى زيادة الأعداد، كما أن المنتج السياحي المصري أسعاره مناسبة جدا 30% مقارنة بالمقاصد الأخرى في الشرق الأوسط».

وأكد، أن أكثر الجنسيات التي وصلت مصر في الفترة الماضية هي الألمانية بالغردقة ومرسى علم والبحر الأحمر، إضافة إلى السياحة الثقافية في أسوان والأقصر والتي غلب عليها الجنسية الإسبانية، موضحا أن هناك أسواقا لم تعد بكامل قوتها إلى مصر مثل السياحة الروسية.