تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023.. «مناسبة لجميع الفئات العمرية»

قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، محل اهتمام كثير من الفئات العمرية المهتمة بالمشاهدة، إذ إنّها غنية بمجموعة كبيرة من الافلام الوثائقية التي تناسب جميع الفئات العمرية، منها التعليمي والتاريخي، والتكنولوجي، والصناعي.

وتحرص القناة على إنتاج مجموعة كبيرة من الأفلام المرتبطة بعالم الحيوان، والغابات المفتوحة، والموضوعات البيئية، وطرق التعامل مع الحيونات الأليفة، فضلا عن الأفلام التي تطرّقت إلى حياة الحيونات المفترسة في الغابات المفتوحة، وأفلام عن القارات القطبية والمقيمين بها، ما جعل قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، واحدة من أهم القنوات المتخصصة في المجالات العلمية والتكنولوجية والزراعية وعالم الأطفال، والبحار، مغامرات الجبال والصحراء، وغيرها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

وترصد السطور التالية، تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2023، كما يلي.

القمر: عرب سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصويب: قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات HD

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات SD

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك: 27500.

معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.