رئيس التحرير

محمود مسلم

خناقة بين طلاب ناشونال وإنترناشونال.. في مسلسل دايما عامر الحلقة 8

كتب:

هبة أمين
02:35 م | السبت 09 أبريل 2022
مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر

يتشوق الجمهور لرؤية مسلسل دايما عامر الحلقة 8، لمتابعة الشجار الذي ربما يحدث بين طلاب مدرسة رؤية الخاصة والتي تنقسم لـ ناشونال وإنترناشونال، وموقف مصطفى شعبان والذي يجسد شخصية مستر عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة، وكيفية تصرفه حيال الأزمة بين الطلاب.

مسلسل دايما عامر الحلقة 8

في مسلسل دايما عامر الحلقة 8، تنشب معركة بين طلاب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، حيث تجمع عدد من طلاب الإنترناشونال أمام البوابة في انتظار مجموعة من طلاب الـ«ناشونال» الذين سبق واعتدوا على زميل لهم، ويستعدون لأخذ حقه منهم.

مصطفى شعبان يغرق في مشاكل الطلاب

ويجد عامر عبدالرازق نفسه محاطًا بمشاكل طلاب المدرسة، وانقسام الطلاب إلى فئتي ناشونال وانترناشونال، ويضطر لإيجاد حلول لإنهاء المشكلات بين الطلاب وبعضهم.

وبدأ مصطفى شعبان في مسلسل دايما عامر الحلقة 7، أولى مهام وظيفته باعتباره مشرفا اجتماعيا، حيث التقى ولي أمر الطالب فريد بعد استدعاءه بسبب مشكلة تورط فيها، ولكن اكتشف أنه شخصًا مزيفًا ولايمت للطالب بصلة.

وسجل عامر عبدالرازق، مقطع فيديو لولي أمر الطالب المزيف، وجسد دوره الفنان محمد لطفي، يعترف فيه بأنه كومبارس في السينما، ويمثل دور ولي أمر أي طالب يقع في أزمة مقابل مبلغا ماليا.

وواجه «عامر» بدوره الطالب «فريد»، ويلعب شخصيته يوسف وائل نور، وسأله عن صلة القرابة بينه وولي أمره الموجود بالمدرسة، وأخبره أنه عمه شقيق والدته، ليمسكه عامر بقوة من شعره، ويخبره أن شقيق والدته يعد خاله، أما عمه هو شقيق والده، ليكشف كذبته.

اقرأ المزيد:

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 8 والقنوات الناقلة

كشف سبب كذبة مصطفى شعبان وصلاح عبدالله في مسلسل دايما عامر الحلقة 7

«كذبة» تضع محمد لطفي في ورطة مع مصطفى شعبان بمسلسل دايما عامر الحلقة 7

كشف أسباب طلاق مصطفى شعبان وفريال يوسف في مسلسل دايمًا عامر الحلقة 7

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 7 والقنوات الناقلة

أحمد الشامي يكشف 3 أسباب دفعته للمشاركة في دايما عامر.. منها مصطفى شعبان

مصطفى شعبان يتقرب لميرنا نورالدين.. توقعات مسلسل دايما عامر الحلقة 6

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 6 والقنوات الناقلة

ملخص مسلسل دايما عامر الحلقة 5 بطولة مصطفى شعبان: خوف لبلبة من عامر

مسلسل دايما عامر الحلقة 5: براءة مصطفى شعبان من تهمة بيع المخدرات
بقلم هبة أمين