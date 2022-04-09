خناقة بين طلاب ناشونال وإنترناشونال.. في مسلسل دايما عامر الحلقة 8

يتشوق الجمهور لرؤية مسلسل دايما عامر الحلقة 8، لمتابعة الشجار الذي ربما يحدث بين طلاب مدرسة رؤية الخاصة والتي تنقسم لـ ناشونال وإنترناشونال، وموقف مصطفى شعبان والذي يجسد شخصية مستر عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة، وكيفية تصرفه حيال الأزمة بين الطلاب.

مسلسل دايما عامر الحلقة 8

في مسلسل دايما عامر الحلقة 8، تنشب معركة بين طلاب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، حيث تجمع عدد من طلاب الإنترناشونال أمام البوابة في انتظار مجموعة من طلاب الـ«ناشونال» الذين سبق واعتدوا على زميل لهم، ويستعدون لأخذ حقه منهم.

مصطفى شعبان يغرق في مشاكل الطلاب

ويجد عامر عبدالرازق نفسه محاطًا بمشاكل طلاب المدرسة، وانقسام الطلاب إلى فئتي ناشونال وانترناشونال، ويضطر لإيجاد حلول لإنهاء المشكلات بين الطلاب وبعضهم.

وبدأ مصطفى شعبان في مسلسل دايما عامر الحلقة 7، أولى مهام وظيفته باعتباره مشرفا اجتماعيا، حيث التقى ولي أمر الطالب فريد بعد استدعاءه بسبب مشكلة تورط فيها، ولكن اكتشف أنه شخصًا مزيفًا ولايمت للطالب بصلة.

وسجل عامر عبدالرازق، مقطع فيديو لولي أمر الطالب المزيف، وجسد دوره الفنان محمد لطفي، يعترف فيه بأنه كومبارس في السينما، ويمثل دور ولي أمر أي طالب يقع في أزمة مقابل مبلغا ماليا.

وواجه «عامر» بدوره الطالب «فريد»، ويلعب شخصيته يوسف وائل نور، وسأله عن صلة القرابة بينه وولي أمره الموجود بالمدرسة، وأخبره أنه عمه شقيق والدته، ليمسكه عامر بقوة من شعره، ويخبره أن شقيق والدته يعد خاله، أما عمه هو شقيق والده، ليكشف كذبته.