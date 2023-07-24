عاجل.. رسالة هامة من كولر لإدارة الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز

قال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، إن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رفع رسالة خاصة لإدارة النادي، بشآن لاعبي الفريق، عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام فريق بيراميدز، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، في بطولة الدوري الممتاز.

كولر لإدارة الأهلي: انقذوا الفريق واللاعبين

أكد المصدر في تصريحات خاصة، إن كولر رفع رسالة إلى إدارة النادي، مفادها بأن لاعبي الفريق يعانون من الإرهاق الشديد، وبحاجة أساسية للحصول على راحة كافية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن المدرب السويسري، شرح لإدارة النادي، أن الفريق خاض مباريات كثيرة في بطولة الدوري الممتاز، وكأس مصر نسخة الموسم الماضي، وكأس مصر نسخة الموسم الحالي، وبطولة دوري أبطال أفريقيا حتى نهايتها، وبطولتي السوبر، وبطولة كأس العالم للأندية، وسفر داخل أدغال القارة الأفريقية، ويحتاج اللاعبين للراحة.

كولر يحذر من الإرهاق قبل الموسم الجديد

وأكد المصدر، أن مارسيل كولر، طلب من إدارة النادي التدخل، لتأجيل مباريات الفريق المقبلة في بطولة كأس مصر، لإنقاذ الفريق واللاعبين، بعد موسم طويل وشاق قدم فيه اللاعبين أقصى ما لديهم ونجحوا في التتويج بكل البطولات.

واختتم بأن المدير الفني حذر إدارة الأهلي من خطر كبير قد يداهم الفريق في الموسم الجديد، حال عدم حصول اللاعبين على الراحة الكافية خلال الفترة المقبلة.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على استاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.