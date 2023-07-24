من «عمارة يعقوبيان» إلى «كيرة والجن».. مروان حامد مخرج بدرجة مبدع

مايسترو صاحب إيقاع منضبط يحول النص المكتوب إلى لحن سينمائي فريد على الشاشة، فنان يختار كادرات يصبح معها المشاهد أقرب إلى لوحات تشكيلية، مخرج متمكن من أدواته يجيد توجيه الممثل الذي يكون معه في أفضل حالته الإبداعية، كلها عناصر تجمعت معا لتشكل ملامح المخرج مروان حامد صاحب مجموعة من أهم الأفلام التي تم تقديمها في السنوات الأخيرة ويصبح معها من أبرز الأسماء على الساحة السينمائية في مصر والوطن العربي، ويستحق عن جدارة جائزة «الإنجار الإبداعي» من مهرجان الجونة السينمائي في دورته المقبلة.

«عمارة يعقوبيان» بداية قوية شهدتها رحلة مروان حامد السينمائية منذ 17 عاما، كان الفيلم هو التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرج الشاب بعد فيلمه القصير «لي لي»، ولكن التجربة كانت مختلفة بكل المعاني الذي يعتبر أضخم الأفلام المصرية إنتاجا في ذلك الوقت، بالإضافة إلى فريق العمل الذي يضم أبرز نجوم السينما المصرية التي يجب على المخرج الشاب توجيهم في فيلمه الأول: عادل إمام، نور الشريف، يسرا، خالد الصاوي، إسعاد يونس، خالد صالح، هند صبري، باسم سمرة وغيرهم، وحصد الفيلم مجموعة كبيرة من الجوائز السينمائية.

«عمارة يعقوبيان» شهادة ميلاد مروان حامد السينمائية

كتب «عمارة يعقوبيان» شهادة ميلاد مخرج واعد يستعد إلى الخطوة الثانية التي ترسخ وجوده على الساحة، فكانت التجربة الثانية مثيرة للجدل بقدر الأولى مع «إبراهيم الأبيض» واحد من أبرز الأعمال السينمائية في مسيرة أحمد السقا والتي مازال صدى نجاحا رنانا حتى اليوم، قدم من خلالها إبهار بصري لعالم خفي ملئ بالشخصيات الساحرة.

توأمة فنية بين مروان حامد وأحمد مراد بدأت بـ «الفيل الأزرق»

ابتعد «حامد» سنوات جاوزت الـ 4، حتى عاد في تعاون جديد سوف يستمر لسنوات مع الكاتب أحمد مراد، لتقديم روايته «الفيل الأزرق» في عمل سينمائي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز، وحقق الفيلم نجاح كبير في شباك التذاكر بالإضافة إلى الإشادات النقدية بالفيلم.

استمرت التوأمة بين «حامد» و«مراد» في باقي الأعمال السينمائية التي حملت توقيع الأول، «الأصليين» في 2017، وهو العمل الوحيد الذي كتبه «مراد» للسينما مباشرة دون الاعتماد على أصل روائي، ثم قدما معا «تراب الماس» في 2018، وبعده الجزء الثاني من «الفيل الأزرق»، بينما كانت آخر أعماله «كيرة والجن» الذي حقق إيرادات تقدر بـ 120 مليون جنيه، وهو الإيراد الأعلى في تاريخ السينما المصرية.