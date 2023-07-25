«حلوان» تكشف عن تفاصيل برنامج تصميم الإعلان الرقمي بكلية الفنون التطبيقية

كشفت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، عن التفاصيل الخاصة ببرنامج تصميم الإعلان الرقمي في كلية الفنون التطبيقية، في إطار الاستعدادات لتنسيق الجامعات 2023، المقرر أن تبدأ أعماله بمختلف المراحل، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

تنسيق الجامعات 2023

تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن برنامج تصميم الإعلان الرقمي في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان:

- تطبيق استراتيجيات الإبداع والتقنيات مع توظيف العلوم المرتبطة لتلبية احتياجات سوق العمل

- تخريج مصمم إعلان رقمي قادر على تقديم الحلول المتكاملة للمشكلات التصميمية في المجال.

- تنمية مهارات التعلم الذاتي والمستمر، والتنمية المستمرة لمهارات الخريج، وبناء قدرات الخريج المرتبطة بدراسات وأبحاث السوق والتعامل مع المتغيرات المختلفة.

- إكساب الخريج المعارف والمهارات اللازمة التي تضمن كفاءة أدائه كمصمم إعلان رقمي.

- توفير بيئة تعليمية مناسبة لطبيعة الدراسة، تتسم بالتجديد المستمر لتماثل بيئة سوق العمل.

- مجالات الدراسة في استراتيجيات التسويق المتكامل للعلامة أو الماركة، الرسوم المتحركة، الوسائط المتعددة، تصميم المواقع الإلكترونية، تصميم الألعاب، استراتيجية التصميم لمواقع التواصل الاجتماعي، التصميم التفاعلي.