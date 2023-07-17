طلاب فنون جميلة جامعة حلوان يؤدون اختبارات القدرات 2023

أدى طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، اختبارات القدرات 2023 لشعبتي عمارة وفنون، اليوم، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية واللجنة العليا لاختبارات القدرات 2023، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والقواعد المتبعة في ذلك.

وأدى ما يزيد عن 250 طالبا وطالبة بالثانوية العامة 2023 اختبارات القدرات بكلية الفنون في الفترة الصباحية للامتحانات، للشعبتين، وفقا لما كشفت عنه مصادر بالكلية، موضحة أنه تم الالتزام بتوجيهات مجلس الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

اختبارات القدرات

وفي السياق ذاته، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق أن عدد الطلاب المسجلين لاختبارات القدرات 2023 للكليات التي يشترط لها اجتياز عدد من الامتحانات تخطي 35 ألف طالب وطالبة حتى الآن، موضحا أنه لم يتم رصد اي مشكلات بشأنها حتى الآن وأن عملية التسجيل تسير بصورة إيجابية عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات.