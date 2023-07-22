جامعة حلوان تبدأ التدريب على أنظمة شؤون الطلاب لتنفيذ خطة التحول الرقمي

بدأت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عملية التدريب بالتعاون مع شركة انطلاقة لتدريب أعضاء هيئة التدريس والفريق الفني، على حزمة أنظمة شؤون الطلاب التي تعاقدت الجامعة على شرائها وسيجرى تشغيلها في الجامعة.

يأتي ذلك في إطار سعي الجامعة لتنفيذ خطة التحول الرقمي، واستكمال خطة تحويل جامعة حلوان إلى جامعة رقمية وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

قنديل: مجتمع المعرفة أصبح له العديد من التحديات من استخدام التكنولوجيا

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن مجتمع المعرفة أصبح له العديد من التحديات من استخدام التكنولوجيا والتحول إلى التعليم الرقمي، الذي يهدف إلى خلق أجيال تمتلك الوسائل والمهارات المطلوبة في عصر المعرفة، والاستفادة من التقنيات الحديثة ومواكبة العصر، ومواءمة الاحتياجات المتجددة بشكل أسرع.

وكان التدريب على إدخال اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة ونظام الفصلين على نظام ابن الهيثم، وشرح آلية إدخال اللوائح للبدء في إدخال اللوائح الخاصة بجماعة حلوان.

خطة جامعة حلوان لتحديث وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات

يأتي ذلك ضمن خطة جامعة حلوان لتحديث وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتوفير البيئة الرقمية المتكاملة التي تسهل العملية التعليمية والإدارية.

وأكدت جامعة حلوان التزامها بتوفير التدريب والتدعيم اللازم لأعضاء هيئة التدريس والفريق الفني، لتحقيق هذا الهدف المنشود.