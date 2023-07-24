رسالة يسرا لوالدتها في ذكرى رحيلها: «عزائي الوحيد إنك في مكان أحسن»

وجهت الفنانة يسرا رسالة لوالدتها في ذكرى رحيلها الرابعة، عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، إذ نشرت صورة تجمعها مع والدتها: «مفيش يوم بيعدي عليا من غير ما تبقي في بالي وقلبي ودعائي، 4 سنين من غيرك يا أمي».

رسالة يسرا لوالدتها في ذكرى رحيلها

وأضافت يسرا: «عزائي الوحيد إنك في مكان أحسن بكتير من هنا، وحشتيني أوي يا ست الحبايب، ربنا يصبرني على فراقك، فضلا وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لأمي حبيبتي سهيلة وهبي».

آخر أعمال الفنانة يسرا

كان آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل «1000حمد لله على السلامة»، الذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق مشاهدات عالية، وجسدت يسرا خلاله دور أرملة بعد موت زوجها جلال في كندا، إذ تقرر الدكتورة سميحة الرجوع إلى مصر بعد أكثر من 25 سنة، برفقة أولادها سامح وسماح لاسترداد ورثهم.

وتتواجد الفنانة يسرا حالياً خارج البلاد، وهذا السبب الذي منعاها من الوقوف على بجوار صديقتها الفنانة مي كساب، التي توفي والدها صباح أمس.