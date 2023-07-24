الحكومة تنفي اعتماد شركات أو برامج وسيطة في منظومة الفاتورة الإلكترونية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحا أنّه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

وأوضحت وزارة المالية، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ مصلحة الضرائب المصرية، لم تعتمد أي شركات أو برامج وسيطة لإرسالة الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتة إلى أنّ شركة «إي تاكس» فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية، بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية، وتوفير خدمات الدعم الفني، مُشددة ًعلى أنّ مصلحة الضرائب المصرية غير مسؤولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة.

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