تحرير 80 محضرا لمخابز بلدية مخالفة في حملات تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية، لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان، التي أسفرت عن تحرير 80 محضرا تموينيا لمخابز مخالفة.

حملات تموينية في البحيرة

تأتي تلك الحملات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إنتاج خبز ناقص الوزن

أسفرت الحملات التموينية عن الآتي:-

بمركزي أبو حمص وكفر الدوار، جرى ضبط مخبز أنتج خبزا ناقص الوزن بمقدار 24 جراما للرغيف الواحد، وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليه، وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

كما تم ضبط مخبزين تصرفا في 51 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و4 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى مخبز أنتج خبزا غير مطابق للمواصفات.

تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

ضبط مخبز تصرف في 5 شكائر دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و8 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق، وذلك بمركز وادي النطرون.

تحرير 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين داخل أحد المخابز، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف و لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.

وفي مدينة شبراخيت، تم ضبط 6 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و6 مخابز أخرى لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و11محضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفي مركزي دمنهور وكوم حمادة، تم ضبط مخبز جمع 356 بطاقة تموينية بغرض التربح والكسب غير المشروع، و30 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.