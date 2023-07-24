ضبط 23 طن سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت إدارة تموين ههيا بمحافظة الشرقية 12 طن أرز و9.6 طن سكر، أطنان و2.1 طن سلع تموينية بغرض تهريبها وبيعها بالسوق السوداء.

حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية

قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية، وتمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق بحر مويس بمدينة ههيا من ضبط سيارة محملة بعدد (600) باكتة أرز أبيض تمويني، داخل كل باكتة 20 كيسا زنة كيلوجرام، مهربة لبيعها في السوق السوداء، وعدد 482 باكتة سكر تمويني معاد تعبئته بإجمالي كمية مقدارها 9 طن و 640 كيلو جراما، وتم تحرير المحضر رقم 10613 لسنة 2023 جنح ههيا، و التحفظ على المضبوطات بشونة طوخ القراموص علي ذمة المحضر.

ضبط سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء

وتمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق بحر مويس بمدينة ههيا من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد ( 265 ) باكتة مكرونة تموينية متنوعة، و4 باكتات أرز أبيض تمويني، وتم تحرير المحضر رقم 10614 لسنة 2023 جنح ههيا، و التحفظ علي المضبوطات بشونة طوخ القراموص على ذمة المحضر.

ولإحكام الرقابة على محتكري السجائر، تمكنت الحملة أثناء مرورها على المحلات التجارية بقرية المسلمي من ضبط 16 قاروصة سجائر أنواع مختلفة لدى صاحب محل امتنع عن بيعها، كما تم ضبط 5 قاروصة لدى أحد أصحاب المحلات، و17 قاروصة مجهولة المصدر في محل آخر، وتم تحرير المحضر 10597 لسنة 2023 جنح ههيا والتحفظ على المضبوطات بمقر الإدارة على ذمة المحاضر.