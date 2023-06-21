ضبط 81 مخالفة في حملات على المحال والأسواق بالغربية.. منها سلع فاسدة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات، إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث تم تحرير 81 محضرا خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والمخابز، بقرى ومدن طنطا، والسنطة، وزفتى، وقطور.

حملات مديرية الصحة

وقال «رحمي»، إن مديرية الصحة قامت خلال المرور بتحرير 32 محضرا لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، كما حررت هيئة سلامة الغذاء 3 محاضر لضبط منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب تحرير الوحدات المحلية لـ12 محضر نظافة وإشغال للطريق.

وفي ذات السياق، تم المرور على الأسواق والمنافذ والمحال الخاصة ببيع السلع الغذائية إلى جانب المرور على المخابز البلدية، وتم تحرير 34 محضرا من قبل مديرية التموين مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود لوحة تشغيل، نقص وزن رغيف الخبز، وعدم مطابقة مواصفات العجين، وعدم إعلان قائمة الأسعار.

وأوضح المحافظ، أن اللجان تضم ممثلين من مديرية الطبي البيطري، ومديرية الصحة، ومديرية التموين، وهيئة سلامة الغذاء، ومباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وناشد محافظ الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء، مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على تطبيق «واتس آب» على الأرقام التالية: 01550502836، و01550502837، أو عبر غرفة عمليات المحافظة 040331233.

فتح منافذ للسلع الغذائية

وفي سياق متصل، أشار محافظ الغربية إلى التوسع في فتح منافذ في كل المراكز والمدن والأحياء السلع الغذائية، خاصة اللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، تنفيذا لتوجهات الدولة لمواجهة غلاء الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.