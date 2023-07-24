«الإنتاج الحربي» تنظم ندوة لتوعية الموظفات بمواجهة «الابتزاز الإلكتروني»

نظمت وزارة الإنتاج الحربي ندوة توعوية لمسؤولات المرأة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي حول عدد من الموضوعات التثقيفية، وهي «أشكال العنف ضد المرأة، والصحة الإنجابية، وجرائم الابتزاز الإلكتروني».

توجيهات وزير الإنتاج الحربي

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية في مختلف مجالات المعرفة للعاملين والعاملات بالجهات التابعة.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن نخبة من المتخصصين من قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان حاضروا خلال فعاليات الندوة، فضلاً عن محامية بمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة.

وأضاف في بيان صادر عن الوزارة قبل قليل أن الندوة تطرقت إلى أشكال العنف ضد المرأة مثل ختان الإناث وزواج القاصرات والتمييز بين الجنسين وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة، وجرى استعراض العوامل المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة وسبل مواجهتها للحد منها.

وتابع: «جرى التأكيد على أن العنف ضد المرأة تمتد آثاره لتنعكس سلبًا على السيدة المعنَّفة والأسرة والمجتمع ككل».

المباعدة بين فترات الحمل

وأشار إلى أن الندوة تناولت أيضًا الحديث عن الصحة الإنجابية وتعريفها ومراحلها المختلفة وأهمية الالتزام بالتغذية الصحية واللقاحات الأساسية أثناء فترة الحمل، وجرى الإشارة كذلك إلى أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين فترات الحمل لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

نصائح لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

وأوضح أنه جرى خلال الندوة الإشارة كذلك إلى موضوع آخر يتعلق بتعريف جرائم الابتزاز الإلكتروني، والتأكيد على أنه على الشخص الذى يتعرض إلى الابتزاز الإلكتروني اللجوء إلى مباحث الأنترنت لحماية نفسه والدائرة المحيطة به خاصة في ظل نصوص «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، فضلاً عن نصائح إلكترونية متعددة، مثل استخدام كلمات سر قوية ومعقدة بالبريد الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي وتجنب تداول المعلومات والصور الشخصية وبيانات الحسابات البنكية على المواقع الإلكترونية وعدم النقر على روابط مواقع أو ملفات غريبة.