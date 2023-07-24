خبير بيئي: كثرة التنقلات بالسيارات من أسباب الاحتباس الحراري

شرح الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، معنى مفهوم ظاهرة الاحتباس الحراري وأسبابها وطرق التعامل معها، موضحا أن العالم جون فورييه أول من اكتشف الظاهرة عام 1824، لكن سفانت أرينيوس قدم للعالم تعريف مفهوم الاحتباس الحراري عام 1894 كونها ظاهرة تحدث بسبب امتصاص الآشعة تحت الحمراء واحتباسها بسبب الغازات الدفينة التي تصدر من الأرض.

سبب معاناة دول العالم من ظاهرة الاحتباس الحراري

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كثرة التنقلات بين الأماكن باستخدام المركبات التي تسير بالوقود الأحفوري من أسباب الاحتباس الحراري، بسبب انبعاثات الغازات الكربونية وهيدروكربون التي تخلفها المركبات وتستقر بالطباقات العليا من الجو وتحول دون امتصاص الآشعة تحت الحمراء والأشعة البنفسجية.

مصر أقل دول العالم التي تعاني الانبعاثات الكربونية

وأكد أن مصر من أقل دول العالم معاناة من الانبعاثات الكربونية بنسبة 6%، موضحا أن مصر تتضرر مثل بقية دول العالم أيضا بسبب الاحتباس الحراري، وأصبح الطقس بمصر يسجل درجات حرارة 35 في الصباح الباكر على غير المعتاد.

ولفت الخبير البيئي وأستاذ التكنولوجيا الحيوية إلى أن دول العالم خلال فترات انتشار وباء كورونا وفترات الحظر لم تكن تعاني من ظاهرة الاحتباس الحراري وتحسنت الحالة المناخية بشكل كبير واعتدل المناخ بمناطق كثيرة، نتيجة لتوقف حركة البشر بشكل كبير بفضل قرارات الحظر.