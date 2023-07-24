تصل إلى ذروتها.. نصائح للمواطنين بعد ارتفاع درجات الحرارة اليوم

شهدت البلاد في الآونة الأخيرة، ارتفاع شديد في درجات الحرارة، لم تشهدها من قبل، ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى ذروتها اليوم، لذلك يجب على المواطنين، الأخذ بعدة نصائح مهمة، لتجنب الإصابة بضربات الشمس.

شهر يوليو، أكثر الشهور ارتفاعا في درجات الحرارة، إذ تسجل درجة الحرارة اليوم 46 درجة مئوية، على محافظات جنوب الصعيد، بينما القاهرة الكبرى تسجل 41 درجة مئوية، إذ أن اليوم، تصل درجة الحرارة إلى ذروتها، حسب هيئة الأرصاد.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح مهمة إلى المواطنين، لابد الأخذ بها، منعا للإصابة بضربات الشمس، أو الحروق، ويعد من أهم هذه النصائح، عدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس، خاصة وقت الظهيرة، لأن درجة الحرارة في هذا التوقيت تصل إلى ذروتها، كما أنه لابد من تناول المياه بشكل مستمر، حتى دون الحاجة إليها، فضلا عن تناول العصائر الطبيعية، وأخيرا ارتداء الملابس القطنية الواسعة فاتحة اللون.

ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة على كل أنحاء الجمهورية، حتى نهاية شهر يوليو، بسبب سيطرة منخفض الهند الموسمي، الذي يتعاظم تأثيره على درجات الحرارة، خلال شهري يوليو وأغسطس، فضلا عن أنه يتسبب في رفع درجات الحرارة على كل الأنحاء.

درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، حدث بسبب التغيرات المناخية، التي من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة الشهر المقبل، لكن تظل الأجواء شديدة الحرارة نهارا على الأنحاء كافة.