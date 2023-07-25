تفاصيل برنامج تكنولوجيا التكييف والتبريد بجامعة الدلتا.. اعرف مجالات العمل

أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية الجديدة، مميزات وأهداف برنامج تكنولوجيا التكييف والتبريد، ضمن برامجها، مشيرة إلى أن هدف البرنامج، التعرف على مجالاته المختلفة، والتمييز بين أجهزة القياس الخاصة بالتبريد والتكييف، والتعرف على أجهزة قياس الضغط والحرارة، وطرق تحديد الأعطال ومعالجتها، إلى جانب تطوير المهارات العملية والنظرية، والتعرف على تركيبة المعدات والتركيب والتصنيع والسلامة المهنية.

وأشارت الجامعة، إلى أنه من خلال البرنامج، يجري التعرف على الرسومات الهندسية لجميع أنواع معدات التبريد والتكييف، والمكونات والصيانة الهندسية وإجراءات التخطيط.

مجالات عمل خريجي تكنولوجيا التكييف والتبريد

- مصانع وشركات إنتاج أنظمة التبريد والتكييف.

- تركيب وصيانة وتشغيل جميع مشاريع أنظمة التبريد.

- مجال ضبط الجودة في مشاريع أنظمة التبريد والتكييف.

- أقسام المبيعات في الشركات التي تختص ببيع أنظمة التبريد والتكييف.

كما أعلنت الجامعة في تقرير صادر عنها، أهداف ومزايا برنامج تكنولوجيا المعلومات كما يلي:

أهداف برنامج تكنولوجيا المعلومات

- غرس المفاهيم والأسس الأساسية لأنظمة الاتصال والمعلومات لدى الطلاب.

- إعداد وتدريب الطلاب على استخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

- إكساب الطلاب المهارات الفنية والتكنولوجية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- تدريب الطلاب على تصميم وإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

مجالات عمل الخريجين

- تحليل وتصميم وتطوير نظم البرمجيات.

- تحليل وتصميم وإدارة قواعد البيانات.

- تصميم وتطوير صفحات الويب والمواقع الإلكترونية.

- العمل في تطوير نظم المعلومات.

- بناء أنظمة انترنت الاشياء.

- إدارة وبرمجة وأمن الشبكات.