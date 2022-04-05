«هتتعلم صنعة».. إزاي تنضم لمنحة التبريد والتكييف من الشباب والرياضة؟

كشفت وزارة الشباب والرياضة، (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب)، عن إطلاق منحة في مجال التبريد والتكييف للشباب، التي تؤهلهم لشغل الوظائف، وذلك تحت شعار «هنتعلم صنعة».

ووفقا لـ الشباب والرياضة، فإن كورس التبريد والتكييف، يضمن للمتدرب الكثير من المميزات، ومنها:

- التدريب مجاني تماما.

- التدريب مسائي.

- التدريب ثلاثة أيام في الأسبوع.

- التدريب لمدة شهر.

- شهادة معتمدة بعد التدريب.

شروط الحصول على المنحة

ووضعت الشباب والرياضة، شروطًا يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على المنحة وهي:

- خريج/ة (دبلوم – معهد – كلية)

- السن من 18 : 35 سنة.

- موقف التجنيد محدد للذكور.

- الجدية والالتزام.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- مصري الجنسية.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن التسجيل، من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأن المقابلات الشخصية ستكون الأربعاء المقبل الموافق 6 أبريل الجاري.

وظائف الشباب والرياضة

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، في وقت سابق اليوم، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن توافر وظائف وفرص عمل متاحة لدى لشركة كوكى- أمريكانا، وتفاصيلها كالتالي:

مكان التقديم: 23 شارع مراد آخر سور حديقة الحيوان فوق بنك المصرف المتحد الدور الثالث.

يوم التقديم: الاثنين 11 أبريل 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 2 م.

الوظيفة المطلوبة: مندوب مبيعات (مؤهل متوسط) يقوم ببيع وتوزيع منتجات الشركة للعملاء في منطقته البيعية والبحث الدائم عن عملاء جدد.

أماكن العمل: مندوب مبيعات (الجيزة - التجمع الخامس - العاشر من رمضان).

الشروط: موقف محدد من التجنيد والحد الأقصى للسن 30 سنة.

الراتب: يصل إلى 3200 جنيه ثابت، وعمولة مبيعات تصل إلى 7000.

للتقديم: يرجى ملء الاستمارة والحضور مباشرة للعنوان السابق ذكره، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.