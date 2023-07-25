محاكمة جنائية للمتهم بالنصب على راغبي السفر بـ«تأشيرات مزورة»

أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم بإيهام المواطنين بالسفر للخارج بموجب تأشيرات تجارية لإحدى الدول، في منطقة مصر القديمة للمحاكمة الجنائية.

بلاغ من 3 أشخاص

البداية كانت بتلقي قسم شرطة مصر القديمة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بورود بلاغ من 3 أشخاص، اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول، لتعرضهم للاحتيال والنصب عليهم من صاحب شركة، يقيم في دائرة القسم.

وبعمل التحريات، تبين أن المتهم زعم تسهيل سفر المجني عليهم للعمل في الخارج، بموجب تأشيرات تجارية إلى إحدى الدول، وأثناء وصولهم للدولة المشار إليها، أعادتهم السلطات للبلاد، لعدم صحة التأشيرات.

النصب على المواطنين

بإجراء الفحص من خلال الأجهزة الأمنية، تبين أن المتهم يمارس نشاطًا إجراميًا، تخصص في الاحتيال والنصب على راغبي السـفر للعمل بالخارج، من خلال تسفيرهم للخارج، بموجب تأشيرات تجارية عقب إيهامهم بقدرته على تسفيرهم بموجب تأشيرات عمل على خلاف الحقيقة.

وأن المتهم من خلال ذلك النشاط، تمكن من إصدار تأشيرات تجارية للمجني عليهم، نظير حصوله على مبلغ مالي، وفي تاريخ معاصر لارتكابه الواقعة، غادر البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي إلى إحدى الدول.

وبتقنين الإجراءات، جرى القبض على المتهم عقب عودته للبلاد، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.