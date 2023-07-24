نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023.. اعرف رابط وخطوات الحصول عليها

مع اقتراب موعد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إتاحة كل المعلومات لمساعدة الطلاب على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وقبل اتخاذ خطوة تحديد رغباتهم بدقة، تمهيدًا للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، بمجرد انطلاق أعمال التنسيق رسميًا.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وفي هذا الصدد، أتاحت «الوطن» رابط نتیجة الثانویة العامة 2023 لجميع الطلاب بمجرد ظهورها، حيث يمكن الحصول عليها في عدة خطوات، كما يلي:

- الدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بجريدة الوطن.

- إدخال الاسم الرباعي للطالب.

- إدخال رقم الجلوس للطالب.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وإدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب.

- الضغط على تسجيل.

- يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

إرشادت التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة 2023

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنه عند تسجيل طلاب الثانوية العامة2023 رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، يجب التأكد من الروابط الرسمية للتسجيل، مشددة على أن التسجيل مفتوح فقط عبر الحسابات الرسمية التالية:

- الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الرابط.

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنا.