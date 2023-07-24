«مصايف الإسكندرية»: ارتفاع نسب الإشغال على الشواطئ إلى 60%

شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم أعلى نسبة إقبال خلال منتصف الأسبوع، بوصول نسب الإشغال إلى أكثر من 60%، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة التي تصل إلى 36 مئوية، بالإضافة إلى الرطوبة المرتفعة، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وفي ذات السياق أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية شرقًا وغربًا، الأمر الذي يعكس ما تشهده أمواج البحر من حالة استقرار، وهو الأمر الذي يعطي فرصة للمواطنين للنزول إلى البحر والاستمتاع بجو الإسكندرية في ظل انعدام خطورة الغرق.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، اليوم الاثنين، فإن طقس الإسكندرية مميز ومشجع للمصطافين على التوافد إلى بحر الإسكندرية، إذ بلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 36 درجة مئوية، في ظل الأمواج هادئة ورفع الراية الخضراء على الشواطئ ما يعني أنهم على أتم الاستعداد لاستقبال المصطافين.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية اليوم

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن نسب الإشغال في القطاع الشرقي لم تراوحت ما بين 60% حتى الآن، وهو واحد من أعلى معدلات الإقبال خلال أيام منتصف الأسبوع، وفي القطاع الغربي نسب الاشغال بلغت 30%، ما دفعهم لتشجيع المصطافين للتوافد على كافة الشواطئ.