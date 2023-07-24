سول: وصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية لكوريا الجنوبية

ذكرت القوات البحرية الكورية الجنوبية، أن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، بعد أيام من مغادرة غواصة استراتيجية أمريكية كوريا الجنوبية بعد زيارة ميناء في بوسان في استعراض للقوة ضد التهديدات المتزايدة الكورية الشمالية.

الحرب المضادة للسفن والغواصات

وأوضحت القوات البحرية لكوريا الجنوبية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، أن دخول الغواصة إلى الميناء لتعبئة الإمدادات العسكرية أثناء القيام بمهمة عمليات، مشيرة إلى أن المهمة الرئيسية للغواصة التي تعمل بالطاقة النووية هي إجراء عمليات الحرب المضادة للسفن والغواصات.

تكثيف التنسيق الأمني بين سول وواشنطن

وأضاف بيان وات البحرية لكوريا الجنوبية أن الغواصة يو إس إس أنابوليس من فئة يو إس إس لوس أنجلوس دخلت في قاعدة بحرية في جزيرة جيجو، جنوب كوريا الجنوبية حيث تقوم سول وواشنطن بتكثيف التنسيق الأمني وسط التوترات التي تصاعدت بسبب استفزازات بيونغ يانغ، بما في ذلك إطلاق صواريخ كروز خلال عطلة نهاية الأسبوع، مبينة أنه بمناسبة الزيارة تخطط القوات البحرية الكورية والأمريكية لتعزيز موقف دفاعي مشترك وإجراء أنشطة مشتركة لإحياء الذكرى السبعين للتحالف الكوري الأمريكي.