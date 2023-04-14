سول وواشنطن تجريان تدريبات جوية بمشاركة قاذفة استراتيجية

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم، تدريبات جوية مشتركة شاركت فيها قاذفة استراتيجية واحدة على الأقل من طراز B-52H بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد عابر للقارات.

حشد سلاح الجو الكوري الجنوبي مقاتلات

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة «يونهاب» الكورية، أنّ سلاح الجو الكوري الجنوبي حشد مقاتلات الشبح من طراز F-35A، والمقاتلات F-15K في التدريبات، بينما نشر الجانب الأمريكي مقاتلات F-16 بالإضافة إلى القاذفة الاستراتيجية، فيما لم تحدد الوزارة مكان إجراء التدريبات من شبه الجزيرة الكورية.

التدريبات مثلت استجابة متماسك

وقالت الوزارة: «من المقدر أن (التدريبات) مثلت استجابة متماسكة ومنسقة تظهر قوة التحالف وإرادة الولايات المتحدة لتوفير الردع الموسع ضد سلسلة الاستفزازات الكورية الشمالية الأخيرة، كما أعادت تأكيد القدرة على سرعة نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى القدرات العملياتية المعززة المشتركة للحلفاء وقابلية التشغيل البيني».

وأشارت الوزارة إلى أن الحلفاء سيظهرون من خلال الأعمال عزمهم على عدم قبول أي هجوم نووي من الشمال، من خلال تعزيز وتيرة وكثافة نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية.

وتشير الأصول الاستراتيجية عادة إلى الأصول العسكرية البارزة، مثل حاملات الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية والغواصات والقاذفات الاستراتيجية. وجاء نشر القاذفة B-52H الأخيرة في أعقاب مشاركتها السابقة في التدريبات المشتركة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي وفي 6 مارس.

وأكدت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية إجراء أول اختبار لإطلاق الصاروخ «هواسونج-18» الذي يعمل بالوقود الصلب أمس الخميس، مما أثار التوترات المتصاعدة بالفعل بسبب تجارب الأسلحة السابقة، بما في ذلك مركبات الهجوم النووي المسيرة دون عنصر بشري تحت الماء.