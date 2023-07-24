تجديد حبس متهم بالاتجار في مخدر الحشيش بالمطرية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة المطرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة العامة بعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه.

استكمال التحريات

واستعجلت النيابة العامة تقرير المعمل الكيميائي بالطب الشرعي الخاص بتحليل المضبوطات، وطلبت من المباحث باستكمال تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، تفيد قيام عاطل بالإتجار في مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبتقنين الإجراءات جرى القبض على المتهم وبالتفتيش عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش تزن 240 جرامًا، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 4000 جنيه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا مع مراعاة التجديد له في الميعاد المحدد.