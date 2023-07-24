المشدد 10 سنوات لسيدة أحدثت عاهة مستديمة لزوجها في المطرية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة في العباسية، ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامها بالمصاريف الجنائية، لإدانتها بإحداث عاهة مستديمة لزوجها في منطقة المطرية.

إحداث عاهة مستديمة

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمة، قيامها في غضون عام 2022 بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، بإحداث عاهة مستديمة للمجني عليه «زوجها» بسبب خلافات بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح أبيض

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمة حازت وأحرزت سلاحا أبيض «موس»، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الجهات المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المطرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد وصول المجني عليه إلى إحدى المستشفيات بدائرة القسم ومصاب في جسده.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحة البلاغ، وأن المتهمة وزوجها المجني عليه بينهما خلافات تطورت إلى تعديها عليه بالضرب مما أدى لحدوث عاهة مستديمة له قُدرت بنسبة 60%.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.